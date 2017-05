Agression dans le centre-ville : un jeune de 21 ans poignardé

Un homme de 21 ans a été poignardé mercredi lors d’une rixe survenue dans le centre de Bruxelles. Il a été transporté à l’hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. L’auteur présumé de son agression, un individu âgé de 32 ans, a été interpellé. Un juge d’instruction a été saisi du chef de tentative de meurtre, a indiqué jeudi le parquet de Bruxelles.

La police locale a été appelée peu après midi une agression au couteau rue de la Madeleine. D’après les premières informations, une dispute dont le mobile n’est pas encore connu aurait éclaté entre la victime et son agresseur devant l’immeuble dans lequel réside ce dernier. Le suspect aurait donné plusieurs coups de couteau à la victime qui s’est enfuie vers la rue Marché aux Poulets.

L’agresseur s’est lancé à ses trousses avant de regagner son immeuble où il a été interpellé par la police. Le blessé a été retrouvé peu après et a été emmené à l’hôpital pour y être soigné. Ses jours ne sont plus en danger. Le parquet de Bruxelles a été avisé des faits et a requis divers devoirs d’enquête, parmi lesquels la descente sur les lieux du laboratoire de la police fédérale.

(Belga)

(Photo : Google Maps)