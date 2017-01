Affaissement d’un tronçon de la rue Stevin à Bruxelles à la suite d’une fuite d’eau

Un tronçon de la rue Stevin à Bruxelles s’est affaissé samedi à la suite d’une fuite d’eau, provoquant un trou dans la chaussée d’environ 10 mètres de long sur 2 mètres de large, et de 4 à 5 mètres de profondeur. Une dépanneuse est venue sur place pour en extraire une voiture en stationnement qui y est tombée. Il n’y a pas eu de blessé, a indiqué la zone de police de Bruxelles Capitale-Ixelles.

L’incident s’est produit vers midi dans la rue Stevin à Bruxelles. Les équipes de Vivaqua ont été appelées par un riverain qui n’avait plus d’eau. Arrivées sur place, elles ont détecté une fuite d’eau sur une petite conduite reliant la conduite de la rue à celle des habitations. Elles ont ensuite coupé l’eau dans la rue et ont constaté que la fuite était déjà ancienne et avait miné le sol. Une voiture stationnée devant une habitation est tombée dans un trou provoqué par la fuite d’eau et une dépanneuse s’est rendue place pour l’en extraire. Vers 14h30, les équipes de Vivaqua étaient toujours en train d’effectuer les travaux de réparation (avec Belga – Vidéo source : riverain)