Action du corps de sécurité du SPF Justice contre son transfert vers le SPF Intérieur

Les agents du corps de sécurité du SPF Justice, qui est entre autres chargé d’emmener les détenus des prisons vers les palais de Justice, mènent lundi une action afin de protester contre le transfert du personnel vers le SPF Intérieur, indique le secrétaire syndical Filip Dudal de la CSC Services publics. Le mouvement touche tout le pays.

Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) avait annoncé ce changement de tutelle en décembre 2015. Depuis lors, des négociations ont lieu sur le contour de ce transfert. « Un an plus tard, nous n’avons toujours pas progressé », regrette Filip Dudal. Concrètement, un problème se poserait quant à l’inclusion d’une prime de spécificité dans le salaire des agents alors qu’un protocole d’accord sur la question existe déjà et que la mesure était promise pour la fin de l’année passée. En outre, une telle inclusion a des conséquences sur les pensions du personnel et sur leurs primes de fin d’année. Une inquiétude plane également autour des promotions maintenant qu’un examen spécifique en la matière a de nouveau été instauré. Le corps de sécurité a décidé de ne pas arrêter le travail mais, en revanche, de ne pas prester d’heures supplémentaires lundi. « Il pourrait donc y avoir des répercussions sur les audiences », prévient le secrétaire syndical. Une concertation avec le SPF Intérieur est en cours (Belga)