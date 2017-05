Action devant l’ambassade congolaise à Bruxelles pour dénoncer les massacres de Beni

Amnesty International, 11.11.11 et plusieurs membres de la diaspora congolaise ont remis dimanche midi quelque 19.000 signatures à l’ambassade du Congo à Bruxelles pour dénoncer les violences dans la région de Beni (à l’est du Congo).

Plus de 700 personnes tuées depuis 2014

Les manifestants ont organisé un cortège funèbre symbolique en mémoire des victimes des massacres de Beni. Depuis 2014, Beni et sa région est frappée par des attaques contre des civils. Outre des viols, plus de 700 personnes ont été tuées, parfois brûlées vives ou à coups de machette. Ces atrocités se déroulent malgré la présence de la mission des Nations unies ou de l’armée congolaise sur place. On ignore qui mène ces massacres. Certains accusent le groupe rebelle ougandais ADF, mais des témoins évoquent d’autres groupes armés, voire des soldats congolais. « Il est très important qu’une enquête indépendante soit lancée et qu’un terme soit mis à l’impunité. Tant que celle-ci durera, ces massacres continueront », souligne lore Van Welden, d’Amnesty International Flandre.

Vidéo : Facebook Amnesty International

Source : Belga