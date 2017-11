350 cyclistes pédalent depuis Bruxelles vers Bonn pour la COP23

350 cyclistes belges se sont rassemblés ce mercredi matin à Tour & Taxis. Ils vont s’élancer pour une balade à vélo de 270 km jusqu’à Bonn. La ville allemande organise le 23e sommet international sur le climat (COP23). Un rendez-vous que le peloton du Climate Express ne veut pas manquer.

« Nous demandons à nos politiciens avec cette action de mener des politiques cohérentes », explique Samuel Lietaer de l’organisation Climate Express.

« L’accord de Paris a fait des combustibles fossiles l’ennemi numéro un. Les réserves sont presque sans valeur : pour rester en dessous de 1,5 degré de réchauffement, plus de 85% du charbon, du pétrole et du gaz doivent rester dans le sol. À Bonn, nous participons non seulement à la marche internationale du climat, mais nous bloquons également l’accès à deux mines de charbon lignite. Notre message est clair : la révolution de l’énergie renouvelable est en marche et doit être accélérée d’une manière socialement juste, en accordant une attention particulière aux travailleurs qui travaillent dans les secteurs fossiles ».