30 % de visiteurs en moins à Mini Europe

La fin de l’année c’est aussi l’heure des bilans. En 1/2 teinte pour Mini Europe, qui a souffert comme globalement tout le secteur hôtelier et touristique.

30% de visiteurs et de chiffres d’affaire en moins selon la direction de l’atraction.

Quant à la piscine voisine, l’Oceade, elle a connu moins de visiteurs étrangers mais ce recul a été compensé par les nageurs bruxellois et belges (photo BELGA)