3 nouveaux contrats de quartiers durables sélectionnés à Bruxelles, Jette, et Forest

Le gouvernement bruxellois a sélectionné jeudi les lauréats 2017 des nouveaux périmètres éligibles à l’élaboration d’un programme de contrat de quartier durable. Leur choix s’est porté sur les quartiers des Marolles (Ville de Bruxelles), Magritte (Jette) et Wielemans (Forest), qui bénéficieront de plus de 42 millions d’euros financés par la Région.

Selon le ministre-président bruxellois, Rudi Vervoort, le quartier des Marolles n’a jamais fait l’objet d’un Contrat de Quartier. Le Gouvernement a notamment été séduit par la cohérence du dossier de candidature qui permet de renforcer la position de l’habitant du quartier précaire, de créer des espaces verts à l’échelle du quartier et de recoudre les points de rupture à l’intérieur du quartier, ainsi qu’aux portes d’entrée au sud du quartier. Il entend en outre contrebalancer la pression grandissante que le Sablon exerce sur le quartier.

Le projet « Magritte », à Jette couvre l’entièreté de la zone éligible de la Zone de Revitalisation Urbaine sur la commune de Jette, à savoir le quartier Esseghem. Les enjeux prioritaires sont d’une part la restructuration profonde du périmètre, notamment en atténuant les coupures urbaines existantes et en désenclavant le site Esseghem bordé par la voie de chemin de fer et les chancres urbains, et d’autre part l’amélioration du bâti résidentiel dégradé ou inoccupé, en réhabilitant des terrains vides.

La candidature de Forest affiche la volonté de la commune de travailler à différents niveaux: une échelle plus régionale avec le Contrat de Rénovation Urbaine portant surtout sur les espaces publics et une échelle locale avec le Contrat de Quartier Durable (logements assimilés sociaux, infrastructures de proximité, accès à un logement décent pour tous, espaces récréatifs de proximité, etc.).

Dès le 1er avril prochain, les communes concernée vont mettre en place les procédures de marché public et la participation citoyenne en vue de l’élaboration de leur programme opérationnel qu’elles devront soumettre au gouvernement pour le 31 mars 2018 au plus tard.

