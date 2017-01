Pour son Directeur, la BRAFA 2017 est déjà un succès!

Créée en 1956, la Brafa Art Fair est l’une des plus anciennes, mais aussi des plus prestigieuses foires d’art au monde. Interrogé par BX1, son Directeur Harole T’KINT DE RODEBEEK affirme avoir vu « des visiteurs venus de Chine ou de Russie ». La preuve que Bruxelles reste une destination pour les amateurs d’art ancien ou plus moderne?

Interview du Directeur de la Brafa par Morgan Liesenhoff.