10 000 participants pour la 31ème édition des 24h vélo du Bois de la Cambre

Pour la 31ème année consécutive, des milliers de membres de mouvements de jeunesse pédaleront dans le Bois de la Cambre pendant 24h. Cette année, la course se fait sous le soleil et ce sont 10 000 participants qui se relaieront toute la nuit jusqu’à demain dimanche 26 mars, à 12h30.

Les États-Unis à l’honneur

Cette année, les organisateurs ont choisi pour thème les États-Unis. Le choix a été fait avant de savoir que Donald Trump serait élu. Les participants en ont profité pour dénoncer la politique du nouveau président dans la décoration de leur vélo. Certains vélos étaient décorés d’un mur pour symboliser celui que Donald Trump souhaite ériger entre le Mexique et les États-Unis. D’autres renvoyaient tout simplement à une certaine image que nous avons des États-Unis : des canettes de Coca géantes ou encore le logo de Mc Donald.

Une nuit longue et rude

Pendant la nuit, très peu pourront s’accorder quelques heures de sommeil. Les participants devront rester éveiller pour ne pas perdre le fil de la course.

Il s’agit du plus grand évènement sportif pour les mouvements de jeunesse. Si l’ambiance est festive, beaucoup prennent la course très au sérieux et espèrent arriver dans le top 10.