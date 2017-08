Villo ! est déployé en Région bruxelloise. Prochaine étape, l’électricité ?

L’objectif de Villo ! est donc de transporter un maximum de personnes, le mieux possible et le plus confortablement possible. C’est une raison pour laquelle l’engin est robuste et plus lourd qu’un vélo classique. Equipé de 7 vitesses, il doit résister à bien des sollicitations à chaque voyage ! Il a donc le défaut de ses qualités.

L’entreprise a pour objectif d’augmenter le nombre de nouveaux usagers ; usagers qui ne sont de toute façon pas les cyclistes quotidiens qui pratiquent déjà le vélo sur leur itinéraire propre. Et cela passe, notamment, par une politique volontariste de mise en place de pistes cyclables, séparées de la voirie.