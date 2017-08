BePark, ou la grande redistribution des emplacements de parking inutilisés

D’un côté il n’y a pas suffisamment de places de parking pour tout le monde en voirie. De l’autre, certains parkings d’entreprise sont sous-exploités, voire vides la nuit. Alors, pourquoi ne pas gérer judicieusement et redistribuer tout cela pour que tout le monde y (re) trouver son compte ?

Les idées simples sont peut-être sans doute les meilleures. Et c’est ce qui a inspiré Julien Vandeleene, il y a quelques années, lors d’un retour de voyage au Canada et à Boston où il a découvert la notion de Parksharing (partage du stationnement). Il l’a améliorée et, surtout, adaptée aux normes belges.