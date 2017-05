Le gouvernement à Val Duchesse pour une réunion consacrée à la sécurité

Le gouvernement fédéral est réuni depuis 9 heures dimanche matin au domaine de Val Duchesse (Auderghem) pour le premier de ses trois conseils des ministres extraordinaire, sur les thèmes de la sécurité et la justice.

Après des vacances de printemps marquées par des accrochages entre partenaires de la coalition (N-VA et CD&V en particulier), le Premier ministre Charles Michel avait annoncé le 19 avril dernier une série de réunions thématiques, la première sur la sécurité et la justice, la deuxième sur l’économie et l’emploi, la troisième sur les affaires sociales et la lutte contre la pauvreté. Ces derniers jours, plusieurs ministres ont déjà levé le voile sur quelques mesures qui seront annoncées dimanche en fin d’après-midi au cours d’une conférence de presse. Le vice-Premier ministre Open Vld Alexander De Croo a ainsi annoncé samedi la création d’un callcenter pour lutter contre la cybercriminalité. Le ministre de la Justice Koen Geens (CD&V) a pour sa part plaidé cette semaine en faveur d’un incitant fiscal pour les citoyens qui contractent une assurance protection juridique, tandis que le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) est revenu avec son idée d’une carte d’identité biométrique, où des données comme les empreintes digitales seraient conservées dans la puce