Piétonnier à Anderlecht : une phase-test lancée début août

Le conseil communal d’Anderlecht a adopté jeudi soir à l’unanimité une convention signée avec la Région bruxelloise, qui prévoit une phase-test de 3 à 6 mois au parvis situé en face du métro Saint-Guidon en vue d’évaluer l’opportunité de réaliser une zone piétonne. La phase-test sera lancée début août.

L’objectif de la Région, notamment au travers du plan Piéton adopté en 2012, est de réaliser un maximum de zones piétonnes. « Le centre historique, et plus particulièrement la rue Wayez qui est un axe commercial très important, sur base de toutes les études réalisées, est utilisé à plus de 75% par des usagers faibles », remarque Mustapha Akouz, échevin des Travaux publics.

« Quand, on consulte les commerçants, leur impression est inverse, mais cela est en fait faux. Comme c’est un axe intermodal majeur avec la station de métro la plus importante d’Anderlecht, le bus 46, le tram 81 et des lignes De Lijn, l’idée est de permettre aux usagers faibles de se réapproprier cet espace, qui est actuellement envahi de véhicules et peu sécurisé. On pense qu’il faut apporter un nouvel attrait au centre historique avec des espaces où il fait bon flâner ». Cette réflexion a été menée avec la Stib, qui vise à améliorer la vitesse commerciale des transports en commun.

Une congestion importante a été relevée aux heures de pointe sur l’avenue Paul Janson, au niveau de la rue de la Procession. Un feu sera installé à cet endroit pour donner priorité aux transports en commun.

Par ailleurs, 3 bureaux d’étude ont été sollicités autour du projet dans son ensemble, dont le bureau ERU qui a intégré des riverains à la réflexion. Le plan de circulation est revu en fonction de l’intégration d’un parking souterrain de 239 places à la place de la Vaillance. Ce dernier aura une entrée rue de Veeweyde et une sortie avenue Paul Janson.

L’évaluation de cette phase-test, effectuée entre autres sur base de critères socio-économiques, sera présentée à la population.

(Belga)

(Photo : Google Street View)