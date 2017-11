Michou se lance en politique et rejoint DéFI

La plus célèbre des fans du RSCA se lance en politique. Michou (Micheline Dehenain) rejoint DéFI et sera candidate aux élections communales de 2018 sur la liste du conseiller communal et de police Alain Kestemont.

Les supporters d’Anderlecht la surnomment « maman ». Michou, la propriétaire et patronne du café « La Coupe » tient son café depuis 33 ans, juste en face du stade Constant Vanden Stock. Connue pour être la plus grande fan du RSCA, elle a décidé de se lancer en politique. C’est la délocalisation du stade officiel du club d’Anderlecht au Heysel qui a été l’élément déclencheur pour Michou.

Elle a rejoint DéFI et se présentera aux prochaines élections communales avec l’ambition d’aider Anderlecht à changer. Elle exprime dans le journal Le Soir sa « déception face à la gestion actuelle de la commune ».

Du côté de DéFI, Alain Kestemont se réjouit de recevoir cette figure emblématique de la commune sur sa liste. Dans Le Soir, l’homme politique la qualifie de « simple, directe, vraie et sincère ».

Olivier Maingain, le président du parti se félicite également de l’arrivée de Michou dans les rangs de DéFI.

Michou compte bien se présenter sous son surnom. Les électeurs Anderlechtois pourront donc cocher le nom de Michou dans les urnes !