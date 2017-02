Le RSCA obtient gain de cause : le club peut se lier à des joueurs de moins de 16 ans

Le club d’Anderlecht a obtenu gain de cause devant le Tribunal de première instance de Bruxelles. Son ancien joueur Jason Eyenga-Lokilo lui doit 140 000 euros. Les parents du jeune joueur avait reçu 75 000 euros du club lorsqu’il avait 12 ans. En contrepartie, Lokilo devait signer à 16 ans un contrat pro au RSCA et ne partir à l’étranger. Or, Lokilo a rejoint le Crystal Palace de Londres. Cette décision pourrait faire jurisprudence et s’appliquer à d’autres clubs belges.

Reportage : Martin Caulier et Niels D’Haegeleer