Le projet de marina avec des yachts à Cureghem ne fait pas l’unanimité

Un port de plaisance sur le canal à hauteur de Cureghem ? C’est le projet de construction d’une marina dans le cadre du Plan particulier d’affectation du sol Biestebroeck. Le plan prévoit un bassin de 5 000 m² destiné à accueillir des yachts dans un quartier pourtant populaire d’Anderlecht. Le but ? Redynamiser cette zone industrielle du canal.

Les habitants membres de l’association Inter-Environnement Bruxelles (IEB) s’opposent fermement à ce projet et y voient « un ghetto de riches ».

Commission de concertation

Une commission de concertation s’est tenue récemment mais la marina devrait bel et bien être construire sur une friche qui ressemble actuellement davantage à une décharge clandestine. Les habitants conçoivent que cet espace doit être déblayé et réaménagé mais ils auraient préféré voir la construction d’équipements collectifs.« Le foncier bruxellois est trop précieux pour le gaspiller en vue de réaliser une marina de 5.000 m2 entourée de logements haut de gamme hors de portée du revenu moyen des Bruxellois et certainement des habitants de ce quartier populaire« , explique Karel Vermeersch, membre du Centre de rénovation urbaine. « De plus, il existe déjà une marina du côté de Neder-over-Hembeek et qui n’est rempli qu’à 60 %. Je me demande bien comment le promoteur privé va pouvoir rentabiliser son projet. Le risque que cette marina se transforme progressivement en chancre urbain est réel ! », expliquait Claire Scohier, membre du IEB dans le journal La Libre.