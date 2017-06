Le FEFA reçoit le prix Reine Paola

L’asbl Football-Etudes-Famille-Anderlecht (FEFA) a reçu le prix Reine Paola pour la catégorie « Soutien extrascolaire aux jeunes et à leur école ». Ce prix leur a été décerné le 31 mai dans les Serres Royales du Château de Laeken. L’asbl vise à favoriser l’insertion sociale et l’épanouissement des jeunes par le sport. Elle a été créée en 2005 par le service de Prévention, en partenariat avec le Royal Sporting Club d’Anderlecht (RSCA), l’Athénée Royal Leonardo da Vinci et la Cocof (Commission communautaire française). Le FEFA soutient chaque année 275 jeune de 5 à 19 ans.

« Ces jeunes habitent la commune ou sont scolarisés à l’Athénée Royal Leonardo da Vinci. Nous établissons un véritable contrat avec chaque participant. Ils portent la vareuse du Royal Sporting Club d’Anderlecht, participent aux entraînements et jouent régulièrement en championnat mais en échange, ils doivent accepter un suivi scolaire basé sur la récolte de leurs bulletins et leur participation à une école de devoirs si cela s’avère nécessaire. » explique Thierry Pastur, le coordinateur FEFA.