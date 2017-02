La commune d’Anderlecht poursuit son redressement financier

A mi-chemin de son plan triennal de redressement financier, la commune d’Anderlecht présenta un budget 2017 en léger excédant (800.000 euros) au budget ordinaire, un excédent au cumulé de 500.000 euros et des marges d’investissements accrues. Cela lui permet d’accentuer la politique d’insertion socio-professionnelle des publics les plus fragilisés et d’investir 91 millions d’euros dans l’entretien du patrimoine mobilier et immobilier de la commune, dans l’extension de la maison communale ainsi que dans le regroupement des services communaux dans un édifice à rénover rue de Veeweyde, ont annoncé jeudi le bourgmestre Eric Tomas (PS), l’échevin des Finances Fabrice Cumps (PS) et le premier échevin libéral Gaëtan Van Goidsenhoven.

En 2007, le déficit était encore de 21 millions d’euros, selon Fabrice Cumps. Les dépenses du projet de budget ordinaire s’élèvent à 214,1 millions, dont la plus grande partie est consacrée au personnel (communal, enseignant, policier et du CPAS). Dans cette commune, appelée à connaître le plus important essor démographique de la capitale au cours des prochaines années, cela n’a pas empêché le collège de dégager 1,5 million pour les recrutements dans les services de première ligne (personnel des crèches, d’accueil aux guichets, de la propreté et de la gestion des espaces verts). Les moyens du CPAS ont augmenté de 8% pour répondre à la paupérisation croissante de la population.

Dans l’immédiat, les investissements porteront notamment sur le financement des finitions d’une nouvelle école et de la crèche des Coquelicots situées à Erasme (ouverture planifiée pour la rentrée 2018), sur la poursuite de la rénovation des trottoirs (10 kms), la rénovation du parc Astrid et l'(e)(ré) aménagement d’infrastructures sportives dont une nouvelle salle de sports intégrée dans la salle des fêtes à construire à Neerpede. L’année 2017 devrait être celle de la finalisation du PPAS Biestebroeck, quartier où sortira de terre, d’ici la prochaine décennie, un morceau de ville à même d’héberger autant d’habitants que dans la seule ville de Spa, a affirmé Gaëtan Van Goidsenhoven.

(Belga)

(Photo : Google Street View)