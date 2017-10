Une importante bagarre impliquant une centaine de personnes a éclaté à Anderlecht

Une importante bagarre a éclaté ce samedi après-midi, à la hauteur de la Porte d’Anderlecht et la chaussée de Mons.

Entre 60 et 100 personnes y ont pris part, selon la zone de police de Bruxelles-Midi et au moins cinq personnes ont été interpellées. Il s’agirait d’un conflit entre des Roms d’origine syrienne qui logent dans un parc à côté avec les habitants du quartier. On ne connait pas encore le motif exact de la bagarre.

Selon des témoins, plusieurs personnes se sont battues avec des panneaux de signalisation arrachés, des matraques voire des coups-de-poing américains. « Quand nous sommes arrivés sur place, presque tout le monde avait déguerpi. Quelques personnes ont été arrêtées administrativement« , a indiqué la commissaire de la zone, Kathleen Calie.

Une femme blessée à l’oreille a été emmenée pour soins et audition. Le calme est à présent revenu dans le quartier, mais la police locale a reçu l’appui de la police fédérale pour renforcer les patrouilles dans les environs.

C.TQ avec Belga