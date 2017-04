Europa League ; Anderlecht ne se dit pas favori contre Manchester United

Anderlecht rencontrera ce mercredi Manchester United en quart de finale de l’Europa League. Les Mauve et Blanc devront sans doute affronter les ‘Red Devils’ sans leur meilleur buteur, blessé à l’épaule. « Lukasz Teodorczyk ne s’est pas entraîné aujourd’hui. Il a encore mal et est incertain. Il ne sera certainement pas dans le onze de base », a annoncé Weiler, qui devrait titulariser Isaac Kiese Thelin. « Isaac est un très bon joueur, mais il doit encore devenir plus efficace devant le but. » Les Bruxellois ont un programme bien chargé, mais un quart de finale de l’Europa League n’est pas inopportun selon Weiler. « C’est fantastique de pouvoir nous mesurer à une équipe de ce niveau. Heureusement, nous avons beaucoup de bons joueurs. Nous travaillons dur », a ajouté le Suisse, qui estime qu’il ne sera pas impressionné par son collègue José Mourinho. « En tant que cinquième de la Premier League, United fera tout pour gagner l’Europa League afin de pouvoir décrocher un ticket direct pour la Ligue des Champions », a ajouté Weiler. « Mais nous sommes des professionnels et voulons toujours gagner. Nous sommes toutefois réalistes et considérons United comme favori. » En face, United peut compter sur Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois avait inscrit quatre buts avec le PSG, qui s’était imposé 0-5, lors de sa dernière visite au parc Astrid, en 2013. « Nous n’avons pas peur, mais nous le respectons », a précisé Weiler. « Manchester possède beaucoup de qualités. Nous devrons bien défendre sur Ibrahimovic et sur les autres joueurs pour nous imposer. » Lors du show d »Ibracadabra’ il y a quatre ans, Massimo Bruno se trouvait sur le banc. « Même les supporters étaient impressionnés », a expliqué l’ailier, heureux de disputer cette affiche de rêve au stade Constant Vanden Stock. « En espérant qu’Ibrahimovic ne répète pas ses magnifique buts contre nous. Nous sommes impatients de jouer ce match. Nous essayerons de faire souffrir United. » (Belga)